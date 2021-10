Ato ‘Fora Bolsonaro’ acontece em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um ato contra o governo do presidente Jair Bolsonaro reuniu manifestantes na Estação Cultural de Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado (2).

O ato “Fora Bolsonaro”, que trazia cartazes contra a gestão do Governo Federal e pelos mortos da pandemia da covid-19, partiu da estação até a praça central, onde lideranças falaram aos presentes.

A vereadora de Americana, Professora Juliana, discursou no ato e compartilhou fotos em suas redes sociais. “É pelas 600 mil vítimas do genocídio bolsonarista, pelas famílias que voltaram pra linha da miséria e da fome, pelas mulheres e LGBTQIA+ desrespeitadas, pelas trabalhadoras que estão perdendo direitos, por todos os brasileiros e brasileiras que merecem viver num país onde é possível ser feliz”, disse ela em uma postagem no Instagram.

A Polícia Militar não divulgou o número de participantes.