Ato pró-Bolsonaro na Av. Paulista reuniu 125 mil pessoas, diz SSP

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (7) de ato a favor do governo, na Avenida Paulista, em São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) estima que 125 mil pessoas participaram do ato.

Os manifestantes levavam cartazes em defesa do voto impresso e contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante seu discurso, Bolsonaro falou sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. “Não se pode permitir que um homem apenas turve a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Sai, Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, deixa de oprimir o povo brasileiro, deixa de censurar”, disse o presidente.

O presidente também disse que só Deus pode tirá-lo da presidência. “Quero dizer aqueles que querem me tornar inelegível em Brasília: ‘só Deus me tira de lá’. “Aviso aos canalhas: não serei preso”, afirmou.