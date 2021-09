Comerciantes da Av. Paulista financiaram carro de som da manifestação em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Comerciantes da região da Avenida Paulista, em Americana, financiaram a contratação de um trio elétrico para a manifestação que aconteceu na manhã desta terça-feira(7), na cidade.

A informação foi divulgada por um dos integrantes da organização durante o discurso feito no próprio trio elétrico no início do protesto em frente ao Jardim Botânico Municipal de Americana “Prefeito Carroll Meneghel”.

Ele não divulgou o custo, nem quais empresas participaram do financiamento do ato. Há ainda a informação de que dois empresários teriam financiado faixas com os pedidos dos manifestantes e a distribuição de bandeiras do Brasil.

Entre os pedidos dos manifestantes estavam o voto impresso, a destituição dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral e a intervenção militar.