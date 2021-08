Ator Tarcísio Meira morre aos 85 anos vítima da covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Morreu nesta quinta-feira (12), aos 85 anos, vítima da covid-19, o ator Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho, o Tarcísio Meira.

Ele e a esposa, a atriz Glória Menezes, de 86, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último sábado, diagnosticados com Covid-19.

Glória teve sintomas leves e se recupera da doença. O casal já tinha recebido as duas doses de vacina contra a Covid-19.

Tarcísio nasceu no dia 5 de outubro de 1935, em São Paulo. Foi considerado um dos maiores atores e galãs de sua geração, marcou época com seus personagens, no cinema, no teatro e na televisão.