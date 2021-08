Americana recebe mais doses e avança com a vacinação dos mais jovens

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana recebeu, nesta quinta-feira (12), mais um lote contendo 3.114 doses da vacina Pfizer. O imunizante será utilizado em primeira dose para os moradores na faixa etária dos 18 aos 24 anos.

Até a quarta-feira (11), a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Americana já havia vacinado 87,52% dos moradores com a primeira dose, sendo 163.876 pessoas. A segunda dose e a dose única haviam sido aplicadas em 64.994 indivíduos, o que representa 34,71% da população imunizada com o esquema completo.

A campanha segue aplicando a primeira dose em moradores com 18 anos ou mais; gestantes e puérperas; portadores de comorbidade; portadores de deficiência permanente e profissionais da Educação, todos com 18 anos ou mais. Já a segunda dose está sendo aplicada na população em geral, de acordo com o prazo determinado pelo imunizante recebido na primeira aplicação, conforme anotação no cartão de vacinação.

O agendamento estará aberto a partir das 14h desta quinta-feira (12) e deve ser feito pelo site www.saudeamericana.com.br