Obra vai conter águas de chuva na Avenida Brasil

A execução das obras de galeria pluvial na Rua Fonte da Saudade com a Rua Castanheiras, região do bairro Jardim São Paulo, teve início na última terça-feira (10). O objetivo é captar as águas de chuva naquela região, que afetam a Avenida Brasil, Ruas das Paineiras e Fonte da Saudade.

A construção da galeria está sendo realizada por meio de contrapartida de um empreendimento na cidade. O trabalho está previsto para ser concluído em 21 dias, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

“A obra é um complemento da rede de galeria e vai dar vazão ao escoamento de grande parte das águas de chuvas que avançam para a Avenida Brasil, Paineiras e Fonte da Saudade. É uma obra muito importante para o município”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.