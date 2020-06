Banco de sangue de Americana precisa urgente do tipo O positivo e negativo

O Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana necessita da doação dos tipos O positivo e negativo, cujos estoques estão quase zerados. A coleta é realizada às segundas, terças, quintas e sextas, das 8 às 11h30.

Importante salientar que o atendimento é realizado mediante agendamento para evitar aglomerações. Para agendar a doação, basta ligar para o telefone 3468 1739.

Para doar sangue, a pessoa precisa seguir algumas orientações. Se foi viajar para regiões da pandemia ou teve contato com alguém com sintomas do coronavírus, deverá aguardar 30 dias para poder doar sangue. Quem estiver com sintomas de gripe ou resfriado também não poderá doar sangue de imediato. Além disso, pessoas que tomaram a vacina contra Influenza devem aguardar 48 horas para fazer a doação.

Outras recomendações são necessárias também. Confira:

✔ Não estar em jejum;

✔ Repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação;

✔ Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;

✔ Evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação;

✔ Evitar o consumo de alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação;

✔ O doador deve ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais;

✔ É necessário ter mais de 50kg e apresentar boas condições de saúde.

📌 O Banco de Sangue do Hospital Municipal está localizado na Avenida da Saúde, nº 415, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.