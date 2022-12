Banda Municipal e Trem Iluminado são atrações natalinas desta quinta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O tenor Cesar Camargo apresenta, neste domingo (18), às 16h, no Teatro Municipal de Americana “Lulu Benencase”, o show musical “Natal in Concert”, com a Orquestra Sinfônica de Americana. Os ingressos custam R$100,00 (inteira), R$50,00 (promocional – até 1 hora antes do evento) e R$50,00 (meia-entrada).

Na oportunidade, o público poderá apreciar um repertório de árias de óperas, operetas, oratórias, canções natalinas e música instrumental de compositores célebres como Tchaikovsky, Strauss, Puccini, Bizet, Gounod e outros.

O evento de música clássica instrumental e operística pretende promover a cultura e o interesse por esse gênero através da magia do natal. Serão dez peças cantadas e cinco instrumentais, com duração de 90 minutos de espetáculo.

Haverá a venda dos CDs do solista tenor Cesar Camargo no início e término do evento, quando o artista receberá os cumprimentos no salão de entrada do teatro.

Trajetória

Laureado em Concursos Internacionais de Ópera, o tenor lírico spinto Cesar Camargo, consolidou carreira internacional na Rússia, onde fez seu Mestrado em Opera Performance e foi solista da Academia de Ópera do Teatro Mariinsky e do Teatro Federal Russo Zazerkalie em St. Petersburg; cantou em inúmeros teatros na Europa, incluindo turnê anual no Palácio do Kremlin. Celebrado pela crítica como grande intérprete do Verismo, especialmente das obras de G. Puccini. De volta ao Brasil, foi aclamado como a Melhor Voz Masculina nas obras de Carlos Gomes no XV Concurso, em 2021