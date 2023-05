Bar do 90 celebra 1 ano de sucesso com show de Chrigor e roda de samba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Bar do 90 está prestes a completar um ano de existência e prepara uma comemoração em grande estilo para marcar essa data especial. O evento acontecerá no domingo, dia 14 de maio, a partir das 17h, no Royal Garden, e contará com a presença do renomado cantor Chrigor, diretamente do Tardezinha.

O Bar do 90 conquistou seu espaço na cena carioca ao longo do último ano, tornando-se um ponto de encontro para os amantes de boa música e ambiente descontraído. Para celebrar seu primeiro aniversário, a equipe do bar organizou uma programação especial que promete animar os frequentadores e fãs de samba.



------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

A festa contará com uma roda de samba, reunindo os principais grupos da cidade e região. Dentre as participações confirmadas, destacam-se nomes como Rennan, Badaue, Alto Astral, Tô Daorão, Isa Siqueira, Gabriel Bastos e Witorugo. Será uma oportunidade única de apreciar talentos locais e desfrutar da energia contagiante do samba.

O Bar do 90 é conhecido por sua temática diferenciada, transportando os clientes para uma atmosfera nostálgica dos anos 90. Após uma breve pausa para uma reforma, o estabelecimento retornará suas atividades na sexta-feira, dia 19 de maio, com a apresentação de João Paulo & André. O público pode esperar muitas novidades tanto no ambiente quanto no cardápio, proporcionando uma experiência ainda mais especial aos frequentadores.

Os ingressos estão disponíveis através do Lets Events neste link: https://lets.events/e/bar-do-noventa-faz-1-chrigor/

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)