Barbarense Gabriel Modenesi morre aos 23 anos

Faleceu na manhã desta quarta-feira(26), aos 23 anos, o barbarense Gabriel Modenesi, em decorrência de uma meningite fúngica.

Gabriel estava internado desde o dia 10 de dezembro de 2021, em um hospital particular de Americana. Esse tipo de meningite, que também é conhecida como ‘doença do pombo’ causa a inflamação das meninges, que são membranas que se localizam em torno do cérebro e da medula espinhal.

O jovem era filho de Rodolfo Modenesi e de Katia Aparecida de Godoi Bueno Modenesi.

O velório será realizado a partir das 10h, desta quinta-feira(27), no Velório Municipal Berto Lira, em Santa Bárbara, e o sepultamento está marcado para às 13h no Cemitério Campo da Ressurreição.