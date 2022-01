Escolinhas de esporte retomam as aulas em fevereiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Esportes de Americana oferece aulas em várias modalidades para crianças e adolescentes a partir de quatro anos de idade, dependendo da prática escolhida. Há, também, atividades destinadas para a terceira idade. Desde o início da pandemia, as aulas estavam sendo ministradas com turmas reduzidas, mas a partir de fevereiro, os treinos voltam ao normal seguindo todos os protocolos sanitários.

Além de aprender uma modalidade esportiva de sua preferência, os alunos desenvolvem valores éticos e morais, como socialização, cooperação, solidariedade, disciplina e espírito de equipe. As escolinhas têm desempenhado, ainda, a função de revelar talentos no esporte tanto a nível local, como regional e até nacional.

Os interessados devem fazer um cadastro no site da Prefeitura de Americana, no link http://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=131&a=esportes-escolinha . O cadastro é permanente e, à medida que surgem vagas, os inscritos são chamados a frequentar as aulas.

São oferecidas as seguintes modalidades: atletismo (de 8 a 14 anos), badminton (6 a 10), basquete feminino (7 a 13), beach tênis (11 a 14), bicicross (a partir de 6 anos), biribol (acima de 12 anos), ciclismo (7 a 16), escola de goleiros (7 a 18), futebol (a partir de 7 anos), futsal masculino (de 9 a 12), handebol feminino (10 a 16), handebol masculino (10 a 20), judô (a partir de 4 anos), karatê (a partir de 5 anos), kung fu (a partir de 7 anos), skate (a partir de 6 anos), tênis de mesa (8 a 14), tênis de quadra (5 a 17), terceira idade (a partir de 60 anos), vôlei adaptado ( a partir de 60 anos), vôlei de praia (5 a 17), vôlei feminino (a partir de 12 anos), vôlei masculino (a partir de 12 anos) e xadrez (para todas as idades).

A Secretaria de Esportes mantém parcerias para algumas modalidades: karatê e futebol contam com a colaboração do Instituto Jr. Dias; basquete feminino da Unimed; beach tênis da Rimini; e atletismo do Projeto Velozes em Ação.