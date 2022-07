Bolsonarista invade festa de aniversário e mata líder petista

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um policial bolsonarista invadiu a festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná, e o matou o aniversariante, um guarda municipal de 50 anos na madrugada deste domingo(10). Marcelo Arruda, que era uma das principais lideranças do PT na cidade foi morto pelo policial penal Jorge José da Rocha Guaranho.

Marcelo era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz (Sismufi), tesoureiro do PT municipal e foi candidato a vice-prefeito. Era casado e tinha quatro filhos.

A festa que tinha como decoração o Partido dos Trabalhados, foi invadida pelo policial com gritos de ‘mito’ e ‘Bolsonaro’. José ameaçou os convidados e saiu. Momento em que Marcelo foi até o carro pegar sua arma com medo de que o policial voltasse.

No estacionamento do local onde a festa ocorria, o bolsonarista deu dois tiros, mas o guarda revidou e acertou um tiro na cabeça dele. O agente teve morte cerebral confirmada, enquanto o guarda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou as mortes em seu Twitter.

“Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha. Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha.”, disse lula.

“Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável”, afirmou o petista.