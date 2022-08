Bolsonaro anuncia redução de impostos sobre whey protein e outros itens

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Durante a conversa com seguidores na live de ontem(18), o presidente Jair Bolsonaro(PL) anunciou a redução de impostos federais sobre produtos baseados em proteína do leite (whey protein), a albumina e de coletes e jaquetas infláveis para motociclistas

A alíquota da proteína passou de 11% para 0%, da albumina de 11% para 4%, já nos itens de segurança a redução foi de 35% para 0%. De acordo com o presidente, a medida “vai ajudar o pessoal que malha”.

Dentre as justificativas para a redução dos itens de segurança, o presidente explicou que os gastos para lesões de coluna no Sistema Único de Saúde (SUS) com vítimas de acidentes de moto são exponencialmente maiores do que a arrecadação, e que uma diminuição no valor do equipamento deve ter impacto direto no índice de ocorrências.