Bolsonaro deixa o Brasil e voa para os Estados Unidos

O presidente Jair Bolsonaro(PL) deixou o Brasil nesta sexta-feira (30) e embarcou no avião presidencial rumo aos Estados Unidos. Ele deve passar o mês de janeiro na Flórida.

A saída do país ocorre na véspera do fim do seu mandato. No domingo(1º), Luiz Inácio Lula da Silva(PT) assume o comando do país.

O avião decolou de Brasília no início da tarde e por volta das 17h pousou no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, para abastecer. Às 19h, o avião já tinha deixado o espaço aéreo brasileiro.

REPERCUSSÃO

A saída de Bolsonaro do Brasil irritou até mesmo seus apoiadores. No Twitter, o nome do presidente foi parar nos trending topics com muitas publicações de memes e críticas ao governo.