Bolsonaro diz que ministros querem ser ‘donos do mundo’

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e TSE (Tribunal Superior Eleitoral), durante uma entrevista na manhã desta segunda-feira(30).

O presidente também falou sobre as manifestações do dia 7 de setembro que devem acontecer em diversas cidades do país. “A grande pauta [do 7 de setembro] vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se alvorarem agora como ‘donas do mundo’ e que tudo decidem no tocante à liberdade de expressão”, disse Bolsonaro em entrevista à Rede Fonte de Comunicação, de Goiás.

“Não podemos admitir um deputado federal preso até agora — não interessa o que ele falou —, bem como o jornalista preso também, e um presidente de partido preso também. Não justifica isso daí”, completou o presidente em referência ao ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, o deputado federal Otoni de Pauta (PSC-RJ) e o blogueiro Allan dos Santos.