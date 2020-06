Bolsonaro diz que vetará auxílio emergencial extra de R$ 600

O presidente estima que com gastos com o auxílio emergencial, mais as despesas de saúde e o socorro a estados e municípios, entre outras iniciativas, o Tesouro Nacional já tenha gasto R$ 1 trilhão.

Bolsonaro disse que está em discussão a hipótese de pagamento de novas parcelas do auxílio emergencial, mas descartou a manutenção do atual valor. “Na Câmara por exemplo, vamos supor que chegue uma proposta de duas de R$ 300. Se a Câmara quiser passar para R$ 400, R$ 500, ou voltar para R$ 600, qual vai ser a decisão minha? Para que o Brasil não quebre? Se pagar mais duas de R$ 600, vamos ter uma dívida cada vez mais impagável. É o veto”, afirmou Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro falou na noite desta quinta-feira(11), em sua live semanal, sobre a hipótese da manter o mesmo valor para a quarta parcela do Auxílio Emergencial. As três primeiras parcelas tiveram o valor fixo de R$ 600.