Norte e Nordeste receberam 46,6% do Auxílio Emergencial

O valor do Auxílio Emergencial, pago pelo governo federal, já atingiu R$ 76,6 bilhões. O benefício é destinado à população mais vulnerável, para que essas pessoas consigam enfrentar melhor o período da pandemia provocado pelo novo coronavírus. Desse total, as regiões Norte e Nordeste receberam R$ 35,7 bilhões, que representa 46,6% dos recursos.

O Norte do país reúne 10,9% do total de recursos pagos, ou seja R$ 8,3 bilhões foram destinados a quem vive nesta região. Trata-se da terceira região que mais recebeu investimento referente ao auxílio. Pará foi o estado da região que mais recebeu recursos, com a cifra de 4,12 bilhões.

Já para o Nordeste brasileiro, o valor destinado até o momento foi de R$ 27,4 bilhões, que representa 35,7% dos recursos totais. O maior volume de recursos recebidos na área foi para o estado da Bahia, que contou com R$ 7,21 bilhões liberados.

Após a reanálise de 5,1 milhões de pedidos, esses números devem aumentar. O salto também deve ser notado com um possível crescimento do número de solicitações. O calendário de saques da segunda parcela continua até este sábado (13). A ordem segue o mês de aniversário dos beneficiários cadastrados no aplicativo ou site da Caixa.