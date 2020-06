Prefeitura manda empresa retomar cobrança da Área Azul em Americana

A Estapar, empresa responsável pela operação da Área Azul de Americana, retomará, na próxima segunda-feira (15), a operação do sistema rotativo que estava suspenso desde o dia 01 de abril, por determinação do órgão municipal, em razão da pandemia de Covid-19.



A empresa ressalta que os usuários podem pagar a Área Azul pelo aplicativo Vaga Inteligente, disponível gratuitamente nas versões Android e iOS. O app funciona como uma carteira eletrônica (e-wallet) e após finalizar o cadastro, o usuário pode pagar e renovar o tíquete até o tempo máximo permitido.



“Nesse momento, o aplicativo proporciona maior segurança e eficiência, pois o cidadão pode fazer tudo diretamente do carro, evitando riscos de contaminação”, destaca Adelcio Antonini, diretor da Estapar.



A empresa adotará medidas de prevenção e segurança tanto para seus colaboradores quanto para os clientes que utilizam o serviço, visando uma menor disseminação da doença.



Os agentes trabalharão com máscaras de pano e face shield (proteção que cobre todo o rosto), além disso, terão frascos individuais com álcool em gel para higienização das mãos. “As normas e recomendações das autoridades de saúde municipal e estadual serão seguidas por toda a operação”, ressalta Antonini.



A empresa também fará a higienização dos parquímetros quatro vezes ao dia, duas na parte da manhã e as outras no período da tarde. O atendimento aos usuários, na central de atendimento, seguirá as medidas de distanciamento e segurança.