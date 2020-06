Após três semanas entubado por causa do coronavírus, homem recebe alta em Americana

Josevan ficou intubado por três semanas sem se movimentar, com um tubo da boca até a traqueia para respirar com o ventilador mecânico. Em muitos dias ele fez o tratamento pronado – virado de barriga para baixo na cama.

O feriado de Corpus Christi foi de alegria para a família do Josevan. O homem recebeu alta do Hospital São Francisco nesta quinta-feira(11), após cerca de três semanas de internação.