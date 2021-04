Bombeiros de Americana localizam corpo de adolescente morto em represa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Corpo de Bombeiros de Americana localizou na manhã desta segunda-feira(5), o corpo de um adolescente dentro de uma represa da pedreira desativada na Av. Emilio Bosco, em Sumaré.

De acordo com a corporação, na tarde de domingo(4), moradores da cidade solicitaram atendimento para o caso de um possível afogamento na represa. No fim da tarde os bombeiros ouviram testemunhas sobre o caso e foram iniciadas as buscas até o por do sol.

Já nesta segunda-feira, ao nascer do sol, a equipe de bombeiros com mergulhadores de Americana e Piracicaba iniciaram as buscas submersas com técnicas especificas de mergulho para esse tipo de ocorrência.

Por volta das 9h40, o corpo de adolescente de aproximadamente 15 anos foi retirado da água e removido para a margem da represa. A Polícia Técnica foi acionada até o local. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima.