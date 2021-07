Brasil chega a uma final e em duas semifinais na natação

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O revezamento 4×100 metros livre do Brasil foi o grande destaque da equipe nacional nas disputas da manhã deste domingo (25) na Olimpíada, no Centro Aquático de Tóquio. O time formado por Breno Correia, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini fez o quinto tempo com 03min12seg59 e está na briga por medalha.

Nas provas individuais, os brasileiros conseguiram duas vagas às semifinais. Fernando Scheffer, nos 200 m livre, fez o segundo melhor tempo (01min45seg05). Nos 100 m costas, Guilherme Guido avançou com 11º melhor tempo (53seg65).

Ainda na prova dos 200 m livre, Murilo Sartori fechou a bateria em último, com 01min47seg11, e não conseguiu se classificar. Nos 100 m costas, Guilherme Basseto fez 53seg84 e acabou eliminado. As provas decisivas ocorrem na noite deste domingo (25).