Fundo Social precisa de doações de cobertores para pessoas em situação de rua

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Fundo Social de Solidariedade de Americana precisa de doações de cobertores para serem distribuídos para as pessoas em situação de rua na cidade.

O pedido foi feito pela presidente do Fundo, Lionela Ravera Sardelli. Uma nova frente fria deve chegar nesta semana ao estado e deixar a temperatura próxima de zero grau.

Os cobertores serão distribuídos para as pessoas que são abordadas pelo Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) e que se não querem ir para o abrigo da Associação Vinde a Luz.

As doações devem ser entregues na sede do Fundo Social, na Rua Antonio Frezzarim, 412 – Jardim São Paulo. O telefone é o (19) 3405-4772.

Como solicitar atendimento

As pessoas em situação de rua são abordadas por educadores sociais nas ruas do município através de busca ativa ou atendendo a chamados da população pelo telefone do SEAS (19) 99632-5032, das 8h às 20h.