Americana pode ter redução no número de vereadores de 19 para 15

CamaraO presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins(PV), estuda apresentar um projeto de mudança da Lei Orgânica do município em que reduz o número de vereadores da cidade. A informação foi confirmada com exclusividade ao Portal de Americana.

A mudança seria uma saída para o corte de custos da Câmara após indicações do Tribunal de Contas do Estado a respeito do número de assessores da casa. A proposta é reduzir de 19 para 15 vereadores já para na próxima eleição em 2024.

Atualmente a Lei Orgânica estabelece o máximo de 19, porém a constituição permite até 21 vereadores em cidades do porte populacional de Americana.

Além da redução no número de legisladores, a mudança também causaria um impacto no quadro de assessores. Hoje, casa vereador conta com 3 assessores e 1 estagiário, ou seja, a alteração cortaria 12 assessores e 4 estagiários.

Outra possibilidade, estudada pelo presidente, seria a redução de três para dois assessores por gabinete e manutenção das cadeiras dos legisladores. Neste caso, segundo Thiago, a mudança pode prejudicar a atuação dos gabinetes.

“É o momento de pensar nisso. A fase que estamos passando pede a redução. Tenho conversado com os vereadores e apontado as possibilidades”, disse Thiago Martins ao Portal.

GRADUAÇÃO

O dia 1 de dezembro é o prazo final para a apresentação dos diplomas dos assessores que atuam nos gabinetes do vereadores. 11 dos 57 não possuem graduação e deverão apresentar o documento para manter o emprego. Os que ainda estiverem em formação terão o caso analisado pela presidência.