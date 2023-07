Burger King lança Pink Burger inspirado no filme Barbie

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Burger King, a popular rede de fast food, lançou o Pink Burger, um sanduíche inspirado no universo do novo filme da Barbie. Com ingredientes como pão de brioche, carne, queijo tipo cheddar e molho rosa sabor defumado, a novidade promete encantar os fãs da icônica boneca.

O anúncio do licenciamento do Pink Burger foi feito nas redes sociais do Burger King nesta terça-feira, 11. Os clientes poderão saborear essa delícia a partir desta quarta-feira, 12, em todas as lojas da rede no Brasil, além de poderem pedir através do BK Delivery.

Antes mesmo do lançamento, o Burger King já vinha criando expectativa entre seus seguidores nas redes sociais ao mudar a foto de perfil para a cor rosa, dando indícios de uma parceria com a Barbie.

Além do Pink Burger, a rede de fast food também divulgou outro item do Combo BK Barbie: o shake da Barbie, com Donut. Essa opção estará disponível tanto no combo como para ser adquirida separadamente.

Com essa iniciativa, o Burger King busca atrair não apenas os fãs da Barbie, mas também aqueles que buscam novidades gastronômicas e uma experiência diferenciada. A parceria com a icônica boneca representa uma estratégia de marketing inovadora e tem como objetivo conquistar ainda mais o público infantojuvenil.