Burger King lança rodízio inédito de hamburguer

O Burger King anunciou uma ação inédita no Brasil. O tão sonhado rodízio de hamburguer será realizado com a inclusão de alguns dos principais lanches da rede.

A ação acontecerá durante o Lollapalooza. O After BK acontecerá entre os dias 24 e 26 de março nas lojas de Interlagos e Praça Panamericana, em São Paulo, das 22h às 4h.

