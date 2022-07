Cadeirante é preso após abusar de criança na Praia Azul

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem cadeirante de 59 anos foi preso na tarde deste domingo(24), após abusar sexualmente de uma menina de seis anos no bairro Praia Azul, em Americana.

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência de estupro por volta das 15h30 na rua Maranhão, principal via do bairro.

No local, a mãe da vítima mostrou um vídeo aos policiais em que mostrava a ação do homem que beijou as penas e tocou nas partes intimas da criança. Ao ver a cena, a mãe discutiu com o homem por quem foi agredida.

O caso foi encaminhado para Central de Polícia Judiciária, onde o acusado permaneceu preso.