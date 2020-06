Calçadão de americana fica lotado no primeiro sábado de abertura do comércio

A área de convívio do centro de Americana ficou lotada na manhã deste sábado(6). Esse é o primeiro final de semana que as lojas do centro abrem a após a retomada do comércio que aconteceu no dia 1º de junho.

Há registro de filas para entrar em algumas lojas. As maiores aglomerações acontecem nos grandes magazines. O decreto que regulamenta a abertura das lojas obriga os estabelecimentos a fornecer álcool em gel e permitir a entrada apenas de pessoas com máscara.

O decreto estabelece que o número de clientes dentro da loja não deve ultrapassar o número de atendentes; que seja obedecida a distância de 1,5m entre as pessoas; e, no caso de lojas que prescindam de vendedores, o número total de clientes deve ser de 20% da capacidade máxima do estabelecimento.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 158 casos positivos, sendo nove óbitos, quatro internados, 32 em isolamento domiciliar e 113 curados; 43 casos suspeitos aguardam resultados de exames, sendo 22 internados em hospitais, quatro óbitos e 17 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza 525 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.