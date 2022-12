Calçadão de Americana ganhará cobertura com 700 guarda-chuvas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O centro de americana vai ganhar uma nova atração nos próximos dias. A ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) vai instalar uma cobertura com guarda-chuvas para melhorar o visual do local.

A instalação, que começou na semana passada, contemplará o cruzamento da Rua 30 de julho com a Rua Fernando de Camargo, no coração comercial da cidade.

De acordo com Marcelo Fernandes, presidente da ACIA, serão instalados 700 guarda-chuvas que formaram um “x” no cruzamento da duas ruas. A área coberta será de cerca de 140 metros.

“A estrutura(metálica) vai permitir a troca da decoração. Águas de São Pedro foi a referência pra gente, Holambra fez, Campinas também. Isso atrai muita gente pra região central”, afirma Fernandes.

De acordo com ele, a instalação atende a um pedido dos comerciantes do local. Assim que foi eleito, o presidente se reuniu com todas as áreas atendidas pela entidade para ouvir as demandas.

O presidente não informou o custo da instalação, mas afirmou que toda a estrutura será financiada pela entidade com o apoio de empresários. A prefeitura de Americana também está apoiando a entidade.