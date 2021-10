Câmara aprova financiamento para remodelação e instalação de semáforos no portal de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana aprovou nesta quinta-feira(21), um projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Americana a contratar com a Desenvolve SP – Agência de Fomento do Estado de São Paulo, um empréstimo de R$25 milhões.

Entre obras serão contempladas com valor está a remodelação do portal de entrada da cidade. De acordo com o texto, “parte do financiamento será utilizado para a remodelação da geometria viária e instalação de conjunto semafórico na rotatória de entrada da cidade”.

A prefeitura ainda não anunciou nenhum projeto que inclui quais mudanças devem ocorrer na remodelação do local.

Segundo a última contagem da Unidade de Transportes e Sistema Viário (UTRANSV), aproximadamente 50.000 veículos passam diariamente pelo local que interliga diversas regiões do município, através das avenidas Antônio Pinto Duarte, São Gabriel e Orlando Dei Senti, com a Rodovia Anhanguera, bem como interliga toda a região da Praia dos Namorados e da Praia Azul à região central do município.

O projeto também prevê recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas regiões da cidade.