Câmara faz primeira sessão na nova sede nesta sexta-feira

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta sexta-feira(4), sua primeira sessão no novo prédio. Já com abertura para o público, a reunião começa às 14 horas na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, 1.835, no Jardim Miriam.

Minutos antes, às 13h40, o presidente do legislativo, Thiago Martins(PV) recebe o prefeito, Chico Sardelli(PV) e o vice, Odir Demarchi(PL), para um ato cívico de hasteamento das bandeirantes na área externa do local e execução do Hino Nacional e do Hino de Americana.

Oito projetos de lei devem ser votados durante a sessão ordinária.

MUDANÇA

Após quatorze anos instalada no prédio do antigo colégio Divino Salvador, a Câmara realizou a mudança para um edifício de 3.800 m² localizado na região do Frezzarin. O novo prédio da Câmara possui dois andares, instalações modernas e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O novo contrato de locação irá resultar em uma economia de mais de R$ 200 mil por ano.