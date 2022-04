Câmara realiza sessão extra para votar projeto que barra lixo de fora

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Câmara Municipal de Americana realiza nesta terça-feira (26), às 10h, sessão extraordinária para discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 2/2020, de autoria do vereador Gualter Amado (Republicanos), que proíbe a destinação de resíduos sólidos de outras cidades a aterros sanitários instalados em Americana.

O projeto foi discutido em audiências públicas realizadas pelo legislativo no ano passado e propõe a alteração do artigo 170 da Lei Orgânica do Município, proibindo o ingresso de resíduos oriundos de outras cidades a sistemas públicos ou privados de tratamento e disposição final de resíduos instalados no território de Americana.

A sessão acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da NET, site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).