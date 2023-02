Caminhão derruba engradados de cerveja e interdita avenida

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um caminhão carregado com caixas de cerveja derrubou parte de sua carga no final da tarde desta quarta-feira(1º), em Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com informações colhidas pelo Portal, o caminhão seguia pela Avenida São Paulo, quando na rotatória com a Rua Ipeúna parte da carga tombou e caiu do caminhão.

Os engradados com garrafas ficaram espalhados na via que precisou ser interditada para a remoção dos vidros. Um funcionário da empresa de transporte realizou a sinalização. No momento do acidente as garrafas estavam vazias.