Caminhoneiro desvia de animal, perde o controle e capota na Rodovia Anhanguera

Um caminhoneiro ficou ferido após perder o controle e capotar o caminhão que dirigia na Rodovia Anhanguera, na manhã desta quarta-feira(7), já no trecho do limite entre Americana e Limeira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Americana, o homem seguia pela via, quando próximo ao quilômetro 131, ao desviar de um animal que invadiu a faixa de rolamento, perdeu o controle vindo a capotar.

Na chegada dos bombeiros, o resgate da CCR AutoBan já trabalhava no socorro do motorista. Ele sofreu escoriações leves. O transito ficou lento no local, mas não houve obstrução da pista.