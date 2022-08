Campinas confirma mais um caso de varíola e total chega a 14

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Campinas informou nesta segunda-feira (1), que teve mais um caso de monkeypox confirmado. Com isso, a cidade passa a contar com 14 confirmações da doença, sendo nove importadas e cinco autóctones.

Os pacientes, 13 homens e uma mulher, têm entre 23 e 41 anos. Seis deles saíram do isolamento. Os demais contam com acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução.

O Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) tem 38 notificações de monkeypox, sendo três de cidades da região.

A doença é transmitida por contato direto ou indireto com as lesões de pele, contato próximo por tempo prolongado, por vias sexual e respiratórias.

Assistência

A rede municipal de saúde está preparada para atendimento, diagnóstico e monitoramento dos casos de monkeypox. O atendimento para os pacientes com suspeita da doença está disponível nos centros de saúde, prontos-socorros, pronto atendimentos e no Centro de Referência em IST, HIV/Aids e Hepatites Virais.

Sintomas

O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas que podem surgir no rosto, dentro da boca ou em outras partes do corpo, como mãos, pés, peito, genitais ou ânus;

– Caroço no pescoço, axila e virilhas;

– Febre;

– Dor de cabeça;

– Calafrios;

– Cansaço;

– Dores musculares.

As pessoas que tiverem um dos sintomas devem procurar um serviço médico e permanecer em isolamento. A doença costuma durar de duas a quatro semanas.