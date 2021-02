Campinas confirma primeiro caso de variante do novo coronavírus

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria Municipal de Saúde de Campinas identificou um caso da nova variante de Coronavírus na cidade. Trata-se do vírus que está circulando no Amazonas.

O caso foi identificado em uma mulher, que chegou em Campinas, no dia 14 de janeiro, num voo direto de Manaus, já com sintomas da doença. O resultado do exame, feito pelo Laboratório Adolfo Lutz, saiu neste fim de semana.

Todas as medidas de controle epidemiológico foram tomadas e não há registro de que esta paciente tenha transmitido o vírus a outras pessoas em Campinas. O caso foi identificado imediatamente pelas autoridades de saúde do Aeroporto de Viracopos e os passageiros que estavam próximos a ela, assim como suas duas filhas, foram monitorados.

A paciente, ao chegar na cidade, foi encaminhada diretamente para uma unidade de saúde e depois internada em um hospital da rede particular, onde permaneceu até dia 25 de janeiro. Ou seja, até terminar o período de contágio, ela não circulou pela cidade, o que facilitou o monitoramento e controle do caso.

Depois de receber alta, a mulher, de 78 anos, deixou a cidade.

“Importante ressaltar que todos os protocolos foram seguidos e não há, até o momento, outros casos da nova variante registrados na cidade. O sistema de vigilância epidemiológica está atento para identificação desta variante em casos de pacientes residentes em Campinas”, informou a secretaria.