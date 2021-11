Caravana Natal da Coca-Cola passa por Americana no domingo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana receberá, na noite de domingo (21), a Caravana de Natal da Coca-Cola, uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a agência Promoplus Marketing Promocional. O comboio será composto por cinco caminhões e uma van, com muita música, luzes e cores.

No ano passado, devido às restrições sanitárias, a caravana foi composta apenas por veículos. Este ano, com o arrefecimento da pandemia, a apresentação contará com a presença de Papai e Mamãe Noel e uma performance com três atores.

O trajeto terá início às 19h30 na Avenida Nicolau João Abdalla. Acompanhe o percurso:

– Rua Carioba

– Avenida Europa

– Avenida São Jerônimo

– Rua Antonio Lobo

– Rua Rui Barbosa

– Avenida Brasil

– Rua Florindo Cibin

– Rua Tuiuti

– Rua Dom Pedro II

– Avenida Bandeirantes

– Avenida Paulista

– Avenida Nossa Senhora de Fátima

– Rua Antônio Pinto Duarte

O trajeto pode ser conferido no link https://goo.gl/maps/iDmx5qGcGfmcJqUUA