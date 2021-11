Após escândalo dos atestados, Dra. Adriana pede afastamento do Hospital Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Após se envolver no escândalo dos atestados, a médica pediatra, Dra. Adriana Carina Polito, pediu afastamento de suas funções no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O documento que pede o afastamento foi entregue nesta quarta-feira(17) na secretaria de Saúde do município.

A informação foi confirmada pela assessora de imprensa da prefeitura ao Portal de Americana. “A solicitação foi feita, e caberá à secretaria avaliar e decidir pelo deferimento ou não da solicitação”, informou a secretaria através do setor de comunicação do executivo.

Conforme o Portal mostrou, Adriana e o marido, o médico e também vereador. Daniel Cardoso apresentaram atestados médicos ao HM e foram curtir uma festa de aniversário na cidade de Caldas Novas, em Goiás.

Daniel apresentou no dia 29 de outubro, sexta-feira, um atestado para 5 dias. Já a mulher dele, apresentou dois atestados, um para o dia 28 e outro para os dias 1º e 2 de novembro, feriado de Finados.

Os dois negam qualquer irregularidade , mas confirmam a veracidade dos atestados e das fotos na festa de aniversário da deputada Magda Muffato no dia 30 de outubro.

O Portal tentou ouvir a médica a respeito do assunto, mas as mensagens não foram entregues ao contato dela no WhatsApp e a foto desapareceu. O mesmo ocorre desde as primeiras denúncias publicadas por este site.