Prefeitura anuncia mutirão de consultas com médicos especialistas

A Secretaria de Saúde de Americana vai iniciar no próximo sábado (20) um mutirão de consultas de urologia, dermatologia e oftalmologia. Ao todo serão disponibilizadas 470 consultas, sendo 250 de urologia, 160 de oftalmologia e 60 de dermatologia.

Os médicos especialistas foram contratados por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas) para o atendimento exclusivo no mutirão.

De acordo com o setor de regulação da Secretaria de Saúde, os pacientes já estão sendo convocados para comparecimento, conforme fila de espera.

Apesar de ter início no sábado, o mutirão continua na próxima semana, com atendimentos realizados no Núcleo de Especialidades.

“O nosso principal objetivo com o mutirão é eliminar as filas de espera por consultas com médicos especialistas. Na medida em que forem contratados mais profissionais, outras especialidades também serão contempladas e mais pessoas beneficiadas”, explicou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

“Estou muito feliz em iniciar este mutirão para promover agilidade no tratamento de saúde dos americanenses. Saúde tem sido a prioridade em nossa administração desde a organização de todo processo de vacinação e agora, atuamos em outras frentes para começar a zerar a demanda por especialistas, reprimida desde 2017”, disse o prefeito Chico Sardelli.