Meche pede oferta do teste do pezinho mais completo no SUS de Americana

O vereador Marschelo Meche (PSL) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações ao Poder Executivo sobre teste de triagem neonatal na rede municipal de saúde.

No documento, o vereador explica a importância do teste de pezinho, como é conhecido, para detecção precoce de doenças. “O teste do pezinho oferecido pelo SUS é fundamental, mas não é o teste mais completo, por isso mesmo eu estou pedindo esse estudo técnico para que a prefeitura ofereça o teste mais completo no SUS. A possibilidade de detectar mais doenças aumenta, portanto os profissionais de saúde poderão tomar as providências necessárias”, aponta.

Meche pede no requerimento informações sobre o convênio de prefeitura com laboratórios privados, encaminhamentos para tratamento e se há previsão para oferta do teste completo na rede.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em plenário, na sessão da próxima quinta-feira (18).