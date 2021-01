Carga roubada não era de vacinas e sim de medicamentos, esclarece polícia

A Polícia Militar esclareceu na manhã desta quinta-feira(28), que a carga roubada em Americana, na noite desta quarta-feira(27), não era de vacinas contra a covid-19 e sim de medicamentos e produtos farmacêuticos de uso geral.

De acordo com as informações apuradas pelo Portal de Americana, um caminhão carregado com medicamentos de uma farmácia privada foi interceptado por bandidos em um Honda Civic preto na Rua Vital Brasil, no Jardim Girassol. Os homens assumiram a direção do caminhão e empreenderam fuga. Ao passarem pela estrada da Balsa, já no trecho de Limeira, o caminhão atolou.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Eles transferiram os medicamentos e os produtos para o carro e fugiram. O caminhão foi recuperado com parte da carga.

A GAMA (Guarda Armada Municipal de Americana), através do seu sistema de inteligência constatou que se tratava de um carro dublê. Na casa do proprietário do carro original foi averiguado não ser aquele veículo.

O caso foi registrado na Polícia Civil de Americana que seguirá as investigações para identificar os autores do roubo.