Em 27 dias, casos de covid-19 em Americana aumentam 263% em relação a janeiro de 2021

Janeiro nem terminou e já é o mês com mais casos de contaminação por covid-19 dos últimos 12 meses em Americana. De acordo com levantamento da Secretaria de Saúde de Americana, à pedido do Portal de Americana, a cidade já registrou 4.904 casos positivos até hoje(27).

Em comparação a janeiro de 2021, o aumento de casos foi de 263%. O primeiro mês deste ano também supera junho de 2021, quando a cidade atingiu o pico de 4.135 casos.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 32.207 casos positivos, sendo 80 internados, 872 óbitos, 1.495 em isolamento domiciliar, 29.760 recuperados e 17 casos suspeitos aguardando resultados de exame. Além disso, o município contabiliza agora 64.978 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.