Celebrante de casamentos morre com covid-19 em Americana

Morreu nesta quarta-feira (17), em Americana, o celebrante de casamentos, Moisés Rocha, de 58 anos.

Ele estava internado com covid-19 em um hospital da cidade desde o início do mês, juntamente com a sua esposa Vania Mosna.

“É com imensa tristeza que anunciamos a partida do nosso pai. Ele lutou bravamente contra essa doença. Mas Deus o quis perto dele”, disse a família em um comunicado nas redes sociais.

Rocha atuava na celebração de casamentos na região. Ele deixa esposa e três filhos.

Ainda não há informações sobre o sepultamento.