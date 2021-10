Cemitérios terão horário normal no Finados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os Cemitérios da Saudade e do Parque Gramado vão funcionar em horário normal, das 7h às 17h, no feriado do Dia de Finados, 2 de novembro. A visitação deverá seguir os protocolos sanitários devido à pandemia, com uso obrigatório de máscaras, uso de álcool para higienização e evitar aglomerações.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana, a expectativa é receber cerca de 5 mil visitantes no Cemitério do Parque Gramado e 3 mil no Cemitério da Saudade, no Dia de Finados, 2 de novembro.

Os setores administrativos da Prefeitura de Americana trabalham até quinta-feira (28) e retomam o expediente na quarta-feira (3/11), devido ao decreto que concede ponto facultativo nos dias 29 de outubro e 1º de novembro e ao feriado de Finados, em 2 de novembro.

Serviços considerados essenciais, como atendimento médico de urgência e emergência, plantão do Departamento de Água e Esgoto, coleta de lixo e Guarda Municipal trabalharão normalmente, assim como os velórios e cemitérios.