Presidente da Câmara registra boletim de ocorrência contra CPFL por corte de árvores

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Martins(PV), registrou, neste sábado(30), um boletim de ocorrência contra a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) por crime ambiental.

De acordo com o vereador, na manhã deste sábado ele se deparou com funcionários da empresa de energia fazendo a poda das árvores em uma rua de Americana. “Me deparei com a CPFL matando, isso mesmo matando cinco árvores, porque isso não é poda, eles destruíram as estruturas das árvores”, afirmou Thiago. Ele não informou a rua em que houve o flagrante.

“No mesmo instante entrei em contato com o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, pra saber se estava ciente deste serviço e pasmem: A CPFL não tinha autorização para fazer, o secretário não tinha conhecimento sobre as podas, disse o vereador nas redes sociais.

Martins disse que acionou o GPA(Grupo de Proteção Ambiental) da Guarda Municipal de Americana e registrou um boletim contra a companhia. Ele classificou a ação como ‘inadmissível” e disse que a empresa precisa ser responsabilizada.

O Portal de Americana tentou contato com a assessoria de imprensa da empresa por telefone, mas as ligações não foram atendidas.