Americana aplica 1.003 doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado

Americana aplicou neste sábado (30), 1.003 doses de vacinas contra a Covid-19. Foram vacinadas 435 pessoas com a primeira dose, 547 com a segunda dose e 21 com a terceira dose.

Receberam a primeira dose, 431 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e duas gestantes.

A segunda dose foi aplicada em 256 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, uma gestante e 290 pessoas da população em geral.

A terceira dose foi aplicada em três profissionais de saúde, 17 idosos e uma pessoa da população em geral.

O total de doses aplicadas é de 366.927 sendo 189.952 da primeira dose, 158.410 da segunda, 6.067 de dose única e 12.498 da terceira dose.