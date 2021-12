Centro Cívico recebe Jogo dos Amigos 2021 no próximo sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Centro Cívico da Colina, equipamento mantido pela Secretaria de Esportes de Americana, recebe no próximo sábado (18), às 14 horas, o Jogos dos Amigos 2021, evento organizado pelo Instituto Junior Dias.

Atletas de renome já estão confirmados para o jogo, como Marcos Senna, ex-capitão da seleção espanhola e, atualmente, diretor de futebol do Villarreal; Éverton Dias, atleta do São Bento; Celsinho, que atua no Londrina; Gabriel Eufrásio, atleta sub-23 do Grêmio; Felipe Trevisan, ex-atleta do Hannover (Alemanha); Alexandre Negão, ex-atleta do São Paulo; Zaza, ex-jogador da Ponte Preta; Diego Macedo, ex-jogador do Corinthians, entre outros.

O solidário contará, ainda, com a presença do ortopedista Renato Sega, do prefeito Chico Sardelli, do ex-prefeito Omar Najar e vereadores de Santa Bárbara d’Oeste e Limeira.

A entrada para assistir ao jogo é a doação de dois quilos de alimento não perecível ou uma cesta básica, que serão distribuídos a famílias carentes da cidade. Os ingressos já podem ser trocados na Regional Administrativa do Zanaga (Rua Cândido Portinari, nº 585) e na Secretaria de Esportes de Americana (Rua Sergipe, nº 230 – Jardim Colina), até sexta-feira (17), das 9h às 16h.

No sábado, dia da partida, as trocas serão realizadas na portaria do evento. Mais informações podem ser obtidas nas redes sociais do Instituto Jr. Dias ou pelo WhatsApp 99233-9313.