Centro de tratamento do câncer fará 650 cirurgias e mais de 5 mil quimioterapias por ano

O deputado federal Vanderlei Macris anunciou na manhã desta sexta-feira, 24, junto ao prefeito de Americana, Chico Sardelli, a instalação de um novo Centro de Oncologia em Americana. A conquista veio através de parceria com Governo do Estado que irá custear a manutenção da unidade de tratamento ao câncer na região, com investimento de R$ 5,5 milhões por ano. Também estiveram presentes o vice-prefeito Odir Demarchi, o presidente da Câmara, Thiago Martins, os vereadores Lucas Leoncini e Fernando da Farmácia e demais autoridades.

A Unacom (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) será instalada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e irá atender também a demanda de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa. A estimativa da Unacom será de 5.300 quimioterapias e 650 cirurgias anuais.

“Hoje é um dia muito especial, porque ao longo dos anos uma coisa que me toca profundamente são os pedidos na área de saúde e principalmente no setor de oncologia. Com isso iniciamos uma luta com Governo do Estado para que a nossa cidade e região pudessem ter esse atendimento, evitando que os pacientes precisem se deslocar para grandes distâncias em busca de tratamento. Americana agora terá atendimento de referência no tratamento ao câncer”, ressaltou o deputado Macris.

O prefeito Chico Sardelli também destacou a conquista. “Buscamos novamente o deputado federal Vanderlei Macris que sempre está se colocando à disposição, ora com a Carreta de Mamografia, ora os R$ 2 milhões para saúde, ora os R$ 6 milhões. Então o Vanderlei fez a aproximação com governador Doria e ele prontamente nos atendeu. Americana te agradece e precisa do seu trabalho”, disse.

De acordo com secretário de Saúde, Danilo Carvalho, o prazo para o começo dos serviços após a assinatura do convênio é de 90 dias. “Eu quero dizer que a partir de hoje estamos anunciando um marco para esta cidade. Vamos ter condições para resgatar a dignidade da pessoa humana”, disse o chefe da pasta de saúde.

A oficialização do convênio Estado/Município deve acontecer nas próximas semanas.

Macris ainda destacou a colaboração da Dra. Mirela Povinelli, diretora do Departamento Regional de Saúde de Campinas, para o sucesso da parceria, e também do vereador Lucas Leoncini, que esteve empenhado acompanhando o projeto.