Chico acompanha obras na região do Residencial Jaguari

O prefeito Chico Sardelli e o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, acompanharam hoje (12) as obras de construção da quadra de esportes no Parque Nova Carioba, região do Jaguari e de instalação de iluminação pública na praça Sebastião Morelli “Martello”, no bairro Jardim Esplanada, em Americana.

A quadra de esportes é executada pela Engep como contrapartida pela atividade econômica desempenhada pela empresa na cidade. A obra iniciada em outubro de 2020, durante o governo do ex-prefeito Omar Najar, inclui a construção de uma quadra esportiva e de academia ao ar livre, com alambrados e iluminação, na confluência da Avenida Atílio Dextro com as ruas Antonio Carossi e Augusto Marques Penteado, no Parque Nova Carioba.

A obra de 80 m² tem valor estimado em R$ 179,1 mil e deve ser concluída em no máximo 60 dias. “Pedi ao prefeito Omar Najar a aplicação da contrapartida neste espaço, as obras foram iniciadas e agora, na administração Chico Sardelli, estamos vendo a área de lazer se tornar uma realidade para os moradores da região”, disse o parlamentar.

Na praça Sebastião Morelli, a Prefeitura executa o serviço de instalação de iluminação pública e, esta semana, foram colocados os postes no local, que conta ainda com academia ao ar livre e campo de futebol. A rede de distribuição de energia deve ser concluída nos próximos dias. A praça foi batizada em homenagem ao ex-vereador, falecido em julho de 2020, por um projeto de lei proposto por Martins.

“Fico muito feliz em ver o andamento das obras de lazer e esportes em bairros distantes da região central da cidade. Este é o objetivo de nosso governo: descentralizar as estruturas públicas e desenvolver os bairros, para que eles voltem a ter vida própria”, declarou Chico.