Chico adere a consórcio para comprar vacinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, aderiu a um consórcio formado por prefeituras para a compra de vacinas contra a Covid-19. Ele participou nesta segunda-feira (1º) de reunião virtual promovida pela FNP (Frente Nacional dos Prefeitos) para a formação para a formação do grupo. Mais de 300 prefeitos, sendo 15 chefes dos Executivos de capitais brasileiras, integraram o encontro.

A proposta é de formação de um consórcio para que os municípios possam comprar os imunizantes diretamente da indústria farmacêutica e sejam ressarcidos do investimento, uma vez que, segundo o presidente da FNP, Jonas Donizette, a responsabilidade de fornecimento das doses seria do Governo Federal. “Nossa primeira tentativa é conseguir as vacinas sem termos desembolso financeiro por parte dos municípios. Em havendo esse desembolso, que o município possa ser restituído na sequência. A compra de vacina por meio de consórcio evitará a competição entre as cidades e ganhos de escala”, destacou Donizette.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Chico destacou o interesse de que Americana integre este grupo. “Queremos vacinar os americanenses o mais rapidamente possível, seja através deste consórcio público ou da compra das vacinas de forma direta, pois entendemos que assim conseguiremos voltar à normalidade e estimular o crescimento rápido de nossa economia”, declarou.

Além de preencher o formulário de adesão ao consórcio, Americana precisa aprovar um projeto de lei autorizando o município a integrar o grupo de trabalho. “O presidente da FNP acredita que até 22 de março o consórcio público municipal para a aquisição de vacinas estará oficialmente composto e aí então faremos a solicitação de compra dos imunizantes”, explicou Chico.