Chico anuncia nova UBS no Jardim Guanabara

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi anunciaram nesta quinta-feira (21) que a região do Jardim Guanabara ganhará uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) para atender à demanda da região. O espaço receberá os reparos necessários a partir de agosto e a previsão é que a unidade seja reaberta até o final deste ano.

O prédio da UBS Dr. Adolfo Lutz (localizada na Rua do Jacarepaguá, 340) não funciona como Unidade Básica de Saúde desde 2017. Após a reforma, a unidade contará com médico clínico geral, pediatra e ginecologista (atendimento que nunca foi oferecido nesta UBS), além de equipe de enfermagem. Atualmente, o local é utilizado pela UAD (Unidade de Atendimento Domiciliar), que será remanejada de endereço.

Na visita desta quinta, o prefeito e o vice verificaram as condições do prédio e conversaram com servidoras da Saúde.

“Essa é uma demanda antiga da população do Guanabara e bairros próximos, que desde o fechamento da unidade precisam se deslocar para a região do São Domingos para receber o atendimento. Fico muito feliz em poder anunciar mais essa obra voltada à atenção básica”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Odir destacou que o prédio não recebe melhorias há anos e, após a reforma, irá oferecer mais conforto à população e às equipes.

“Vamos fazer os reparos necessários no telhado para acabar com infiltrações, revisar toda a parte elétrica e hidráulica, e demais melhorias, assim como fizemos na Vila Gallo, Mathiensen, Ipiranga e Parque Gramado”, disse Odir Demarchi.